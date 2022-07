EKSPERIMENT: Ekspress käis linnas ringi termokaameraga. Laste liumäel mõõdeti 60 kraadi

Õhk oli kuum. Varjuski oli üle 30 kraadi, kui tiim asus esimese sihtkoha poole teele. Meie „juht ja õpetaja“, Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma programmijuht Simo Ilomets selgitas sõidu ajal, et kaks kõige olulisemat tegurit, mis linnas temperatuuri tõstavad ja soojussaari tekitavad, on tumedad pinnad ja vähene haljastatus. Tumedates pindades, mida enamasti esindavad asfaltteed, aga ka majaseinad, neeldub päikesekiirgus. Nende pindade neeldumistegur on suurem kui heledatel, need koguvad endasse soojust ja temperatuur kerkib õhutemperatuurist kõrgemale. Kuumema pinnatemperatuuriga kehad hakkavad omakorda soojust kiirgama ümbritsevasse keskkonda.