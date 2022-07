Suur kaotus Ukrainale või vajalik taandumine, et võidelda veel üks päev? Lõssõtšanskist taganenud sõdurid on elus. Vene sõjablogija Murz kirjutab kriitiliselt, et umbes 50 Ukraina vägede masinat said ühegi kriimuta linnast minema. Venelased ei suutnud ukrainlasi hävitada ega vangi võtta. Need suure tõenäosusega Ukraina ühed kõige kogenenumad, motiveeritumad ja võitlusvõimelisemad üksused. Nad saavad nad vahepeal puhata ja värsket NATO varustust ning võtavad sisse uue kaitsepositsiooni, kust varsti jälle vastast nottida.