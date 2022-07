SÕJAPÄEVIK (133. päev) | Vene oligarhide salapärased surmad. Gazpromi ladvikut sureb nagu kärbseid

Eile leiti Viipuris asuva villa basseinist surnuks tulistatuna Juri Voronov, 61-aastane Vene suurärimees, logistikaettevõtte omanik, kes tegi tööd Venemaa riiklikule gaasihiiglasele Gazpromile. Muuseas sai viimaselt ka väga magusad tehingud, et nendega Arktikas koos toimetada. Ametlikult uuritakse Venemaal teooriat, et Voronovil oli tüli oma äripartneritega. Aga tõsiasi on, et Voronov on järjekorras kuues (mõningate allikate hinnangul seitsmes-kaheksas) Vene rikkur, kes salapäraselt suri.