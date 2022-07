Angervaksa hõimu boss

Kui natukenegi kellelegi oma korilase- ja hoidistajahuvisid tutvustada, siis küsitakse ikka – kust on sedasorti huvi alguse saanud? Traditsioonilise vastusena pean tõdema, et eks ikka lapsepõlvest – kodu keset väikelinna, kus ühest küljest olid olemas sama vanade lastega naabermajad, teisest küljest laiusid maja taga metsad-aasad ning jõed-järved. Võin öelda, et ilmselt pole paremat kohta kasvamiseks, kui seda on väike kuurortlinn Tõrva.