ISW hinnangul tähendab see, et Vene väed on teinud suuremate operatsioonide läbiviimises pausi, kuid jätkavad väiksemate maismaarünnakutega. Nii valmistatakse ette tingimusi edasiseks kaalukamate operatsioonide korraldamiseks ning taastatakse samal ajal oma lahingujõudu. Briti luure väitel andsid Vene väed möödunud ööpäeval tulelööke Donetski oblastis kogu rindejoone ulatuses.