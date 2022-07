Katrin Pauts: Ma ei jaksa enam masenduses elada. Näen endal kassimaalijana suurt tulevikku

Olles paari nädala jooksul parseldanud kassipilte enam-vähem sama summa eest, mille oleksin teeninud novellikoguga vaeveldes, jõudis mulle lõplikult kohale: kirjandusmaastik on meil täiesti fucked up. Ah et kuidas see kõik juhtus? Kuidas tabas mind see poeetiline, ütleks isegi, et elumuutev epifaania?