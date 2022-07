Anne Vetik: Sõda ei ole selline „mure“, mida annab lahendada ignoreerimisega

Sõidan festivalilt koju, autos on palav, skrollin Instat. Auto akna taga on rohelus ja päike, Instas laiub minu ees rohkem ja vähem tuttavate inimeste suvekogemuste spekter. Aperolid Noblessneris, suvekohvikud maal, Pärnu elu ja melu, Crocsid, mis jõudnud Ifi jalast trendihoorade koibade otsa, DJ-puldid, päikesetõusud, LGBTQ+ steitmendid suuremates kogustes kui tavaliselt, sest alles oli Pride, reisid kaugemale ja lähemale. #suvvi ja #nobaddays ilmselgelt fiidis juhtimas, hoides loitsuna eemal selliseid igavaid jamasid nagu eneseanalüüs ja kaastundeoskus.

Vaid üksikud stoorid tuletavad meelde, et kusagil lendavad pommid, kukuvad majadele, tapavad inimesi. Suvi on! Ärme mõtle kurbadele asjadele, spritz voolab ojadena ja kuigi lennujaamades on pikad järtsud, on elu ilus, või vähemalt on seda suvel lihtsam ilusana jäädvustada ja näidata. Seega: pole tarvis surmale, valule, ebaõiglusele aega raisata.