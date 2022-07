Generatsioon Ego

Vaid üksikud stoorid tuletavad meelde, et kusagil lendavad pommid, kukuvad majadele, tapavad inimesi. Suvi on! Ärme mõtle kurbadele asjadele, spritz voolab ojadena ja kuigi lennujaamades on pikad järtsud, on elu ilus, või vähemalt on seda suvel lihtsam ilusana jäädvustada ja näidata. Seega: pole tarvis surmale, valule, ebaõiglusele aega raisata.