Raul Kirjanen: Kriisi eel Eesti majandusele jalaga andmine näib teatud seltskonnale lahe. Ülejäänutele on tagajärjed ülirasked

Vaatame algatuseks energiadebatti. Järgmiseks hooajaks on tänaste hangete tulemusena selge – pole piisavalt gaasi, et kõikidele jaguks. Kas see on eriolukord või ei? Riik arvab, et ei ole, majandus arvab, et on. Keskkonnaamet arvab, et erandeid nad teevad ainult siis, kui gaasitorust enam midagi ei tule ja hind tarbijale ei ole oluline. Mulle natukene tundub, et Eesti ettevõtted ja Eesti inimesed on meie poliitikute ja ametnike kõige suuremad vaenlased.