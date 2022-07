SAHINAD | Ülikonnas noored loobivad kinos banaane

MENUKAS TEGELANE: „Käsilased 2“ on esile kutsunud kummalise trendi.

Ebakindlad ajad ja suur segadus on Tervise Arengu Instituudist (TAI) viinud kevadega enam kui kümme eksperti. Sotsiaalministeeriumi plaan liita üheks asutuseks ravimiamet ja terviseamet ning jagada TAI ülesanded asutuste vahel laiali edeneb visalt. Juuni lõpus saatis TAI kirja presidendile, valitsusele, riigikogu esimehele, asjaosalistele ministritele, et protsessil tuleks tuure maha võtta ning see korralikult läbi analüüsida. Ministeerium tahab asjaga enne valimisi ühele poole saada. Juunis ministeeriumi esitatud ühendameti 35-leheküljelisele visioonile vastas TAI eelmisel nädalal enam kui saja kommentaari ja märkustega.