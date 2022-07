ANALÜÜS | Miljoniarmeega vasturünnakule tormamise asemel vajab Ukraina okupantide väljalöömiseks kannatlikkust

Möödunud nädalavahetusel teatas kaitseminister Oleksi Reznikov, et Ukraina loodab kokku panna miljonilise isikkoosseisuga sõjaväe, mis aitaks neil oma territooriumi tagasi võita. Ta lisas, et Ukraina relvajõud tõestasid Ameerika Ühendriikidele, et oskavad hiljuti saabunud pikamaa raketisüsteeme pädevalt kasutada. See tähendab, et uks lisasüsteemide saamiseks on avatud.