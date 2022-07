Režissöör keedab vürtsikaid kastmeid

Esimese koroonalaine ajal oli Lasse just sellises vanuses, et maakodus elades oli meil vaja ühist mängu. Ma nägin, et teda huvitab see toidu asi natuke rohkem kui lihtsalt juustusaia söömine. Kuna me Jaanaga ise elame niikuinii enamasti Aasia toidu peal, mõtlesime, et miks mitte teha veidi suurem kogus. Oma sõpradele ka. Sõbrad ikka virisesid linnas, et tellivad kulleriga mingit rämpstoitu, söövad rattamehe seljakotis raputatud suppi või nuustikuks muutunud pitsasid. Viisime alguses niisama, inimestele maitses. Siis veidi juba müüsime ja seejärel tekkiski mõte, et võiksime teha sellest Lassele õpetliku mängu. Lasse mõtles välja nime: Linnakodu Maitseaineettevõte. Sest tema sõnul me vanasti alati tellisime endale koju niisuguse maitsega toitusid. Ma näitasin talle, kuidas kaubamärki registreerida, veebilehekülje nimesid osta jne. Ostsime suured potid, tehnika, asutasime ettevõtte, subscribe’isime raamatupidamisprogrammi, registreerisime kaubamärgi, ma disainisin ise esimesed purgisildid, tegime koostöölepingud Piprapoega.