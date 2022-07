Jälle kümme korda kuulsam: alasti Eesti turist nokauteeris Mehhiko kuurordis politseiniku

Selleks hetkeks, kui kaks politseiekipaaži alasti meest peatama asusid, oli too juba mõnda aega sihitult Mehhiko kuurordi Playa del Carmeni peatänaval jõlkunud. Filmitud videoklipist on näha, et korrakaitsjad ei suuda mässavat nudisti kuidagi takistada. Ühel hetkel äigab korrarikkuja küünarnukiga nii, et politseinik verise näoga maha põlvitama jääb.