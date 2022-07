Noored seksist: peale porno teisi õpetusi ei olnud

Noorte arvates peaks tegelema seksuaalkasvatusega ja rääkima võimalikest ohtudest nii vara kui võimalik. Alustada tuleks juba lasteaias ja järk-järgult jätkata kooli minnes, sest ainult gümnaasiumis neil teemadel rääkida on juba hilja. Ka kooli õppematerjalid on nende meelest iganenud. Meelde on jäänud vaid, et kasutada tuleb kondoomi, muidu jääb rasedaks või saab suguhaiguse. „On selline arusaam, et kui oled täisealine, siis kaotad süütuse ja hakkad peret looma. Ei räägita, mis saab siis, kui poisil ei teki erektsiooni või tüdrukul on tupekuivus,“ kirjeldab Kaisa tegelikke muresid.