Eestluse (fiktiivsest) elujõust

Põhilise osa Mikita „Mõtterändurist“ lugesin läbi metsas, mis lõi sedalaadi kogemusterviku, mille poole püüdlevad kõikvõimalikud 4D elamuskinod, kus toolid rapuvad, vesi purskab näkku ja ventilaatorid puhuvad tormituuli. Samas juba raamatupoe trepil sirvima hakates kiirgas lehtede vahelt täpselt sedasama rammestavat sooja valgust mis kõigi tema varasemate teoste puhul. Pratchetti ja Gaimani teoses „Head ended“ muutusid kõik automakki unustatud kassetid Queeni best of’iks. Samane lugu tundub varitsevat Mikita teoseid, sest kirjutades ükskõik millise raamatu, trükikojast saabudes avastab ta, et see on muutunud samaks borgesliku needusega kaetatud müütilise algupära lätteks nagu kõik varasemad kirjutised.