Tugitoolieksperdid värisevad: nüüd võetakse meiesuguseid valitsusse

„Paistab, et igaühest võib saada minister, keda nimetatakse eksperdiks. Uue elektrituru reformi eest vastutava ettevõtlusministri Kristjan Järvani sõnul on tema valdkonna ekspert, sest ta on kodutarbija,“ selgitab Ott oma mure põhjusi. „Isegi mina saan aru, et see on liiast. Ma olen aasta aega inimestele Facebookis elektrituru kohta teadmisi jaganud ja ma kardan.“