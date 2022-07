Toruvilinad ja patumülkad ehk kuidas nõiduda salvestuslintidega

Vastupanu definitsioonile on läbiv motiiv Ratkilleri iseõpitud ja rafineerimata lo-fi heliloomele. Selles võib näha trotsi muusikatööstuse standardisatsiooni vastu, mis liigitab ja seab piirid. Selles võib näha ka katset haihtuda. Sarnaselt nullindatele järgnenud lo-fi buumiga, mis peitis end järjest obskuursemate metaviidete taha. Võib ju naljatleda, et Ratkilleri ideaalne heliteos on miski, mida keegi ei kuule. Samas on see haihtumine omamoodi keep, mille järgi Ratkiller on tuntud kui alternatiivskeene sümbol.