Tagasi koopasse

Stockholmist pärit Viagra Boysi muusikat nimetatakse sageli pungiks. Ma küll ei oska nende loomingus leida punkti, mis oleks puhas punk rock, aga las ta olla pealegi nii. Ehkki ma kuulen siin pigem protopungi, krautrock’i ja postpungi segu. Viagra Boysi kontserdil tekib paralleele veel mitmete sugestiivsete nähtustega muusikaloos, aga me ei räägi siin kontsertidest, vaid ansambli kolmandast albumist „Cave World“, kus kõlavad lisaks eelöeldule ka country rock’i, bluusi, disko ja koguni souli elemendid. Bändi muusika on muutunud õhulisemaks, kergemaks (see ei ole mõeldud hinnanguna), aga jäänud vähemalt sama hoogsaks kui varem.