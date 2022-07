INTERVJUU | Kaja Kallas: Isamaa ministrid on nende otsus ja Isamaa nende eest ka vastutab

Teil on peaaegu pool kabinetti ministrikogemuseta. Teil on ühe erakonna juht, kes jälle ei kuulu valitsusse. Kõlab nagu märtsini kestev peavalu?

Igal asjal on oma positiivsed ja negatiivsed küljed. Ükski minister pole selleks sündinud, ükskord on ikka esimene kord. Võib-olla väljast tulijad on tahtmist täis ees seisvaid probleeme lahendada. Aga eks tasakaal kogemuse ja uute inimeste vahel peab olema. Kui alati peaks saama need, kes on juba valitsuses olnud, poleks uutel inimestel üldse võimalust.

Kohtusite kõigi uute ministritega. Mida näiteks Isamaa uued tulijad, Kristjan Järvan ja Lea Danilson-Järg ütlesid oma eesmärkide kohta?

Justiitsminister (Danilson-Järg – EE) oli väga selgelt kinni koalitsioonilepingus, et mis ülesanded tal sealt on. Ettevõtlus- ja IT-minister on väga pühendunud elektrituruseaduse muutmisele, sai kokku lepitud, et tema valmistab selle eelnõu ette. Juhtisin tähelepanu, et valdkonnas on ka muud, mis ei tohi jääda unarusse, ja ta lubas, et ei jää.