Ukraina on kaotanud 45 protsenti oma majandusest, Euroopa lubatud finantsabist on jõudnud kohale aga paremal juhul viiendik. Mida poolikum on meie toetus, seda rohkem sõda venib. Ka Kaja Kallase uue valitsuse eesmärk on seda igal (tipp)kohtumisel rõhutada. Valik pole ju lõputu õuduse või õudse lõpu vahel.