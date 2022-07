SAHINAD | Tõnis Lukas tahtnuks kahte töökohta

Peaminister Kaja Kallas paneb oma uue valitsuse ministrid, sealhulgas need, kelle nimetamine talle üllatusena tuli, kohe proovile. Ta nõuab kõigilt kiiremas korras NATO saladuse loa taotlemist. Kes luba ei saa, see ka ministrina jätkata ei saa. Üks põhjustest, mille Kallas eelmisest valitsusest Keskerakonna ministrite vallandamise juures esitas, oli just NATO saladuse lubade puudumine.