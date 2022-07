Kohus käsib Heldur Meeritsal kanda kümme miljonit Kodumaja aktsiat pere ühisvarasse

Aive otsis abi Harju maakohtust. Asja arutanud kohtunik Ants Mailend tuvastas, et Helduri tegevus on õigusvastane ja kohustas teda naise nõudmist täitma. Aktsiate ületoomiseks peab mees avama Swedbankis endale ja abikaasale ühise väärtpaberikonto.

Ka Malta fondi vaidlus lõppes abikaasa võiduga

See on tänavu juba teine Aive Meeritsa kasuks lahenenud kohtuvaidlus perekonna vara üle. Enne jaanipäeva otsustas riigikohus, et Heldur ei võinud kanda talle kuuluvate valdusfirmade AS Amalfi ja AS Altamira aktsiaid Maltal enda poolt loodud fondile.