Allan Kaldoja: Narvas on koht, kus kohalik noor ei pea Putinit toetavate ligimestega vaidlema

Samal ajal on Narva suuruselt riigi kolmas linn ja Euroopa värav, mis Huntingtoni järgi asub otse tsivilisatsioonide piiril. Üle Narva jõe jõllitavad teineteist kaks kindlust. „Just like in a fairy tale,“ rõõmustavad paljud läänlased, keda Narva olen toonud. Selgitan neile siis, et kindlused pole teine teisel pool jõge juhuslikult, vaid asja pärast.