Tallinna Kunstihoone juht: vajame kindlasti remondiks lisaraha

Ootamatult saabus takistus ehitusloa taotlemise protsessis. Ja sellisest kohast, kust mitte keegi meist ei osanud seda oodata. Me pidime nädalaid arutlema Tallinna Veega ühe toru teemal, mis sellest torust saab ja kas see toru tohib olla meie maja all. Kõik see võttis lihtsalt nii kaua aega, et meil ei jäänud muud üle, kui me pidime maja avamise Lasnamäel edasi lükkama.