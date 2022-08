Joosep Tiks: Kuus ettepanekut, kuidas kaitsta Eestit oligarhide ja Venemaa eest

Kui Läti, varsti ka Ukraina ja mitmed teisedki on Ida-Euroopale nii iseloomulikust haigusest – oligarhiast – üle saamas, siis Eestis võtab see ajajärk alles hoogu. Kui palju on vaja, et osta partei? Miljon eurot? Kaks? Valimised on lahing ja reklaam on laskemoon. Eriti keeruline on moona osta väikesel parteil. Valimistel peavad nad aga teistega sama suure kampaania tegema, sest kui neid pole riigikogus, pole neid enam ka olemas. Kes päästaks erakonna?