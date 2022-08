Puine lugu ehk millal hakkavad Eesti omavalitsused linnaroheluse teemat tõsiselt võtma?

Igaks juhuks olgu kohe öeldud, et pargid ongi väga teretulnud ja oluline osa linnade ökosüsteemist. Kuid tegu on vaid mündi ühe küljega: teisel poolel on pilt sellest küljest, kus enamik linlasi rohkem aega veedavad – tänavatel ja hoonetevahelistel aladel. Ja see mündikülg on kõrbestunud muruplatsi ning kunagist puud meenutava haigutava tühimiku nägu.