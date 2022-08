Vene haritlaskond otsib 24. veebruaril alanud katastroofi algpõhjuseid vene „süvarahvast“. Optimism on raugemas

Akunin toonitas, et paljudel rahvustel on iseloomulikud põhiomadused, tavaliselt tuuakse välja kolm. Siit ka Akunini tähistus „rahvuslik triaad“. Küsides, mis on „britilikkuse“ vormeliks, toob Akunin (elab 2014. aastast Londonis, nii et võtame tema tähelepanekuid tõsiselt!) välja järgmise triaadi: inglastel olla selleks vabadus (freedom), väärikus (dignity) ja aus mäng (fair play).