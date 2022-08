Sõjapäevik (159. päev) | Lääne 1000aastane soov Venemaad hävitada: Kreml kirjutas propagandistidele juhendi, kuidas sõjast rääkida

Hersonis on kõigil ärevad ajad. Elanikud püüavad lahkuda neist kohtadest, mis on jäänud tule alla. (Zelenskõi andis ka väga selge käsu kõigil Donbassi aladelt lahkuda.) Okupatsioonivõim püüab kiiruga korraldada referendumit Hersoni liitmiseks Venemaaga. Samas on teateid ka Vene sõduritest, kes saabuva lahingu hirmus alla annavad.