GUUD, BÄÄD ja NÄDALA SÕNA | Ööelukaklus: kuurortlinna, kus ei liigu ei õhk, raha ega tantsujalg, pole kellelegi vaja

JÄÄMARI Vegan pulgajäätised Jäämari annavad silmad ette enamikule koorest ja munast valminud jäätistele ja on pealegi tehtud ilma kunstlike maitse- ja lõhnaaineteta. Eriti hea on näiteks kookose-karamelli-meresoola pulgajäätis, mis on valmistatud kookospiima baasil.