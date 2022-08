Barbi Pilvre: Arusaam mullani niidetud murust kui täiusliku korra kehastusest on visa kaduma

Kurdan korteriühistu listis, et trimmeriga mullani äraniidetud murulapilt üksikute kõrte tasandamine ja lehepuhuriga laialiajamine kesksuvel on raiskamine. Teen ettepaneku vähendada müra ja bensiinivingu niigi umbses õues – ja saan vastu kahuritule: kujuta ette, teda segab niitmise müra! Ja õpetuse, et muru ei hävita mitte liiga sage niitmine, vaid et seda on vaja kasta.