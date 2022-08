Marju Kõivupuu: olen põlvkonnast, kes pani purki kõik, mis vähegi pihku hakkas ning hamba all ei karjunud

Olen sellest põlvkonnast, kelle jaoks on nii-öelda suve sisse tegemine, et talvel, iseäranis jõulude ajal, saaks teha suu seks ja mekkida ka paremaid palasid, olnud peaaegu terve elu eksistentsiaalne ja praktiline vajadus. Sellisest kaubaküllusest, nagu nüüd poe- ja turulettidel näha, ei osatud unistadagi. Purki panna tuli kõik, mis vähegi pihku hakkas ning hamba all ei karjunud, ja nuputada viise-võimalusi, kuidas kõike seda võimalikult maitsvalt ja isikupäraselt vormistada. Igal perenaisel olid oma väikesed salanipid, mis tähendati üles käsikirjalistesse retseptiraamatutesse või hoiti lahtiste lehtedena kokaraamatute vahel.