Märjamaal avab uksed töötute poliitikute rehabilitatsioonikeskus

„Valimised on varsti ukse taga, nii et märtsist läheb töökoormus kindlasti lakke. Kui kõik poliitikud riigikogusse pääseks, kes seda planeerinud on, oleks see maja viis korda suurem. Just seetõttu tulebki pärast valimisi eriti hoolega vaadata, et mõni oligarh poliitikuid just siis oma konksu otsa ei tõmbaks, kui nad on kõige nõrgemas positsioonis. Valimised läbi, võlad vaja maksta ja tasuvat töökohta ei paista. Sellest pärast väljumine on juba keerulisem,“ selgitas Poliitikast Välja juht Tasa Targu.