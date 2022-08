Igal neljapäeva õhtul kogunevad siin ENR-i (Estonia Night Racing) fännid, kes katsetavad ja näitavad oma autosid ning naudivad seltskonda. Kuid autohuviliste kõrval on see ka teismeliste kohtumispaik – parklas pole kellaajalisi piiranguid ja asukoht on hea. Õhtut saadab alkohol, suitsetamine ja politsei.