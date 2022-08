SOOGA TULEB KURSIS OLLA: USA laulja Demi Lovato teatas 2021. aastal, et on mittebinaarne ning tema poole tuleks pöörduda asesõnadega „they“ ja „them“. Tänavu augustis ütles ta, et kuna tunneb end naiselikumalt, siis on taas kasutuses asesõnad „she“ ja „her“.

FOTO: Hollywood Records | Pressimaterjalid