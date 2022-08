Olgem hoitud!

Kümmekond aastat tagasi hakkas kohaliku köögikultuuri juurde tekkima palju imestunud nägusid. Midagi toimetatakse marineerimislaua juures, lõigutakse ja maitstakse ning tulemuseks on suured silmad ja lahtised suud. Jah! Need on erinevad tšillipiprad. Jumalikud nii eraldiseisvalt kui ka segasalati koostisosadena. Scoville’i skaalaga (tšillide teravuse joonlaud) tutvudes võib ette tulla mõndagi toredat. Soovitan! Hoidiseid on tore ka omavahel jagada. Või niisama jagada. Sõbralik vahetus ja ilus kingitus. Nii nagu feisspukiski saab mõnd linki sheerida. Seal jagatakse muidugi igasugu asju. See on umbes sama, kui lähed viid sõbrale vahelduseks hallitanud moosi ja soovid head isu. Palud ka teistele jagada.