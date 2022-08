TAEVAS TÄIS SUITSU: Nii eile kui ka täna on Ukraina armee hoolikalt valitud sihtmärkide rünnakud katnud Lõuna-Ukraina okupeeritud aladel taeva paksu tossuga.

„Võib öelda, et seda see on,“ ütles üks anonüümseks jäänud Ukraina ametnik mainekale väljaandele Politico, kui talt küsiti, kas Krimmi poolsaarel toimunud plahvatused on Ukraina vasturünnaku algus. Sedasama kinnitas Politicole veel teinegi nimetuks jäänud Ukraina ametnik.