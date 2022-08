Ukrainaga võrreldamatu Taiwan, Euraasia idaserva seismiline tsoon

Suur sõda Hiina Rahvavabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel jäi ära. Selleks korraks. Aga ettevalmistused käivad ja kardetavasti see pauk ükskord ikkagi käib. Enne 24. veebruari oleks leidunud küllalt optimiste, kes välistanuks sellise võimaluse, sest otsene sõda maailma kahe suurima majandusega riigi – USA ja Hiina RV – vahel oleks väga kahjulik nii ühele kui ka teisele. Aga pärast Ukraina katastroofi peab nentima, et majanduslikust kasust mõtlemine on möödanik. On suuremaid asju. Nagu näiteks 23miljonilise elanikkonnaga ja Eestist kolmandiku võrra väiksema pindalaga saar, mis on geograafilisel kaardil tähistatud kui Taiwan ja poliitilistes teatmikes kui Hiina Vabariik.