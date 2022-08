SÕJAPÄEVIK (170. päev) | Putini käsk saatis Vene väed otse Ukraina seatud lõksu

Ukraina on juba üle kuu aja kuulutanud, et lõunarindel algab suur pealetung Hersonile. Kiievi rünnakuplaanid on avalikult välja öeldud. Pommitatakse sildu, et lõigata Vene vägedelt põgenemistee üle Dnepri jõe. Ukraina vägesid koondatakse lõunarindele ja kohe-kohe peaks tulema suur rünnak.