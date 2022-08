Kremli atentaadikatse üle elanud rindereporter: Vene liberaalide jutt demokraatlikust Venemaast on sonimine

OLE TÄNATUD, PUTIN: "Tänan iga päev Vladimir Putinit selle eest, et ta mu Venemaalt välja lõi," ironiseerib Arkadi Babtšenko. "Tänu sellele elab mu tütar täiskasvanuks saades vabal maal, tal on EL-i pass, ta oskab nelja keelt ja maailm on tema ees lahti."

FOTO: Tiit Blaat | Ekspress Meedia