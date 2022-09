„Kättemaksukontori“ fenomen. „Vabal päeval vaatan neli-viis osa korraga, tööpäeviti kaks“

Nüüd vaatab Annabel „Kättemaksukontorit“ üle päeva. Tavaliselt enne magamaminekut koos peikaga, kes on samuti sarja fänn. Vabal päeval vaatab Annabel neli-viis osa korraga, tööpäeviti kaks. „Sari mängib siiani mu elus suurt rolli ja oleksin väga pettunud, kui järsku uusi osasid ei lisanduks. Kunagi vaatasin seda kui lihtsalt põnevat sarja. Nüüd püüan ette aimata, kuidas juhtum laheneb.“ Annabel tunnistab, et sageli see tal siiski ei õnnestu, sest süžee on kavalalt ülesehitatud.