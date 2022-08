Eesti tehnoloogiaidu kaasab 56 miljonit ja asub lõhkuma Zuckerbergi lootust ainuvõimule metaversumis

Need on Pärnu poisid Timmu Tõke (29), Kaspar Tiri (27) ning Rainer Selvet (29). Pildilt puudu on Haver Järveoja (30), kes on neljas idufirma Ready Player Me asutaja.

„Mu elu on tõesti iga sekundini ära optimeeritud, iga hetk on arvel,“ mainib Tiri, enda üle pisut naerdeski. Juba libiseb telefon taas taskusse. Ta ei ole kärsitu ega jäta muljet nagu tahaks kusagil mujal olla. See on startupperi elustiil.

„Selleks me ju end valmis panimegi,“ mainib Timmu Tõke hiljem. Augusti keskpaigas teatavad nad maailmale uue ja eelnevast neli korda suurema rahastusringi lõpetamisest: 56 miljonit dollarit (üks rahastajatest on varem toetanud nt Facebooki, Skype'i, Airbnb'd, jt ning Eestist Wise'i). Šampused on selleks ajaks juba joodud ja Tõke tagasi New Yorgis, kus ta praegu põhiliselt elab.