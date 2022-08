Ratsaretk Peipsi-äärse suurmonumendi juurde ülistab Nevskit ja õigustab läänevastasust

Kuigi publikut on senistel ratsaretke üritustel fotode põhjal otsustades olnud vaid sadades, annab Aleksandri retke olulisusest Vene propaganda jaoks aimu see, et korraldajateks on Venemaa üks mainekaim kõrgkool Venemaa välisministeeriumi Moskva riiklik rahvusvaheliste suhete instituut, mitu õigeusu kiriku pühak Aleksandr Nevski fondi ja Pihkva oblastivalitsus. Rahaliselt toetavad seda president Vladimir Putini kultuurialgatuste fond, kaitseministeerium ja veel mitu ministeeriumit.