SARI | Neil Gaimani unenäolised ulmad

Kuigi koomiksiraamatud ja graafilised romaanid on juba pikka aega olnud näiteks Prantsusmaal ja Jaapanis kultuuri peavoolus aktsepteeritud meedium, kulus palju aastaid, enne kui see trend ka mujale laienes. Kui näiteks Art Spiegelmani või Robert Crumbi põrandaalused graafilised romaanid kõnetasid lugejaid kultuurilistelt äärealadelt, siis peavoolukoomiksitega käisid kaasas tavalised klišeed, et need on „mõeldud lastele“ ja on üleüldse kuidagi lamedad.