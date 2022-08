Telefoniga helistamine tekitab ebamugavust: „Oleksin nagu avalikus kohas, hambad viis päeva pesemata“

„Mulle ei meeldi, kui keegi raiskab mu aega või tungib mu isiklikku ruumi ilma minult luba küsimata,“ toob näitleja, koomik ja videoblogija Märt Koik (31) põhjuseks, miks talle helistada ei meeldi. „Ma ei taha ka ise teistele närvidele käia, eriti kui tegu on võhivõõra inimesega. Ma ei usu, et on olemas inimesi, kes rõõmustavad helistamise üle!“