Rahvusvahelisel leegionil on kaks tiiba. Üks neist kuulub Ukraina maakaitseväe, teine aga Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi (GUR) koosseisu. Probleemid on just GURi alluvuses oleva tiivaga, kuhu kuulub kuni 500 võitlejat. Leegionäride koostatud põhjalikust raportist selgub, et: