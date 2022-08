Venemaa ajalugu on kirjutatud ümber lähtudes mugavatest valedest, mis toetavad suurushullust ja rašismi ideid. Teine maailmasõda algas kogu ülejäänud maailma jaoks 1939. aastal Saksamaa ja Nõukogude Liidu sissetungiga Poola. Iga tähelepanelik Peterburi oblastist koolijuntsu teab aga täpselt, et sõda algas hoopis 1941. aastal ning üldsegi pole Venemaa mitte kunagi kellelegi kallale tunginud. Kogu Russki Mir püsib püsti suurejoonelistel valedel. Vene rahvas on oma reaalsust sedavõrd pikalt moonutanud, et seda usuvad nüüdseks ka valede autorid. Kremli juhtkond on päris kindlasti rüüpamas oma enda mürki.