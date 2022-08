Kuidas ma Nick Cave'iga duetti laulsin ja käele igaveseks laulja autogrammi sain

KUTSUV SIGNAAL: Staari hea sõbra Blixa Bargeldi autogramm ja tema bändi logo käe peal on kaval võte – Nick Cave tuleb ise kontserdil sinuga kontakti otsima. Lauluks oli „Jubilee Street“, mis räägib tüdrukust, kellel oli „... a little black book / And my name was written on every page“.

FOTO: Kristel Kirss