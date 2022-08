Igaühest võib saada massimõrvar

Alguses oli Vietnami sõda. Prantsuse-Ameerika kirjanik Jonathan Littell (54) meenutab mitmes intervjuus, et sõda Vietnamis oli tema varase lapsepõlve taust. Juba 5–6aastaselt hakkas ta muretsema, mõeldes päevale, kui ta kutsutakse sõjaväkke, et saata ta kusagile Indo-Hiinasse. Ta ei kartnud ise surma saada; noore Littelli mureks oli see, et ta peab seal tapma hakkama. Riigi õnnistusel ning käsul. Hiljem, kahekümnendates eluaastates, töötas ta rahvusvahelistes abiorganisatsioonides, sattudes mitmetesse maailma kuumadesse kohtadesse. Littell oli paar aastat Bosnias, siis Tšetšeenia sõjas, aitas hädalisi Aafrika riikides ja Afganistanis. Kokku seitse aastat kokkupuutumist viletsuse, häda ning – massimõrvaga.