„Tuleb aru saada, et väed mõlemalt poolt on osaliselt hävitatud, osaliselt pehmelt öeldes väsinud, osaliselt rotatsioonis,“ selgitas Arestovõtš. „Üha rohkem vägesid mõlemalt poolt kohtuvad otse lahingus ning siin kuluks väga ära Lääne relvaabi kahekordistamine. See lubaks lühikese ajaga, tähelepanu, kahe-kolme kuuga pöörata olukorra otsutavalt meie kasuks. Me saaksime ülekaalu, milles keegi ei kahtle ning ka mõnes suunas taktikalisi või koguni operatiivseid võite.“