„Apteeker Melchior: Viirastus“ - meie reliikvia on igavus

„Melchiori“ filmiseeria võib muidugi lugeda mitmes mõttes õnnestunuks juba praegu. Esimene osa on vedanud kodumaal kinosaali 125 000 silmapaari, rahvusvahelise levi tarbeks on löödud käed Amazoniga, arvustustest on läbi käinud isegi võrdlus „Viimse reliikviaga“ – ja viimast isegi mitte Margus Linnamäe äriimpeeriumi ajakirjandusosakonna turundustöö osana. Täistuuridel on töötanud muidugi ka professionaalne reklaamikampaania, mis on pildunud Melchiori meediaruumi sama hoogsalt nagu surnukehi apteekri teele.